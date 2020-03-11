11 марта 2020 | Время чтения 26 мин

Сергей Воробьев, Сергей Алихашкин, , 13:26 — REGNUM



Эксперты: воровство из нефтепроводов уменьшается, но становится изощрённее 58.мвд.рф

Введение

Криминальные (несанкционированные) врезки в магистральные трубопроводы с нефтью и нефтепродуктами превратились в России в высокодоходный и малоопасный преступный бизнес. По статистике вероятность лишиться свободы для топливных воров составляет около 3% от числа выявленных преступлений на трубе. Объем контрафактного топлива оценивается в более чем $6 млрд ежегодно. В ряде регионов вокруг воровства топлива сложились крупные криминальные группировки, имеющие устойчивые связи в МВД, прокуратуре и судах.

Необъяснимая гуманность российского правосудия позволяет судам освобождать пойманных врезчиков от наказания или назначать им условные и незначительные сроки лишения свободы. В результате, несмотря на все усилия правоохранительных органов и охранных подразделений транспортников, криминальный пресс в отношении магистральных трубопроводов не ослабевает, число врезок в магистральные нефтепродуктопроводы последние шесть лет снижается недопустимо медленными темпами.

Ситуация с воровством топлива в мире

Мировой нелегальный рынок нефти и нефтепродуктов оценивается в 133 миллиарда долларов в год. Структура черного рынка повторяет структуру официальной нефтяной индустрии: добыча, транспортировка, переработка, реализация. Отличие заключается в том, что вместо государственных и легальных частных структур этим бизнесом занимаются организованные преступные группировки.

Распределение объемов нелегального рынка по странам оценивается так:

Эксперты: воровство из нефтепроводов уменьшается, но становится изощрённее ТВТЭК

Источник: ТВТЭК

Самая большая доля нелегального оборота приходится на Мексику, где действуют крупные криминальные картели.

В Мексике же случилась самая страшная катастрофа вследствие криминальной врезки. 19 января 2019 года более сотни людей собирали в канистры бензин, который изливался из криминальной врезки в трубопровод. По неизвестной причине бензин загорелся. В огне и от его последствий погибло минимум 85 человек.

Нигерийские преступные группировки занимаются пиратством — нападают на танкеры в Гвинейском заливе. Обычно экипаж запирают в трюме, а нефть перегружают на небольшие суда, транспортирующие топливо в соседние страны.

Военизированные образования иракских курдов без ведома центрального правительства в Багдаде традиционными способами на своей земле добывают нефть, а затем контрабандой вывозят ее в Турцию.

В мае 2018 года итальянская полиция задержала международную банду топливных воров, на счету которой хищения десятков миллионов литров нефтепродуктов. По данным следствия, многие члены группы имели опыт работы в иностранных нефтяных компаниях, что позволяло им осуществлять кражи топлива с помощью сложного и дорогого оборудования, ответвления незаконных трубопроводов прокладывали на несколько километров. Чтобы добраться до трубы преступники использовался бур стоимостью 200 000 евро, применяли высокотехнологичные клапаны, измеряющие давление топлива в трубопроводах и сигнализирующие о подходящем моменте, чтобы сделать забор и избежать обнаружения датчиками нефтяных компаний.

Криминальные врезки постоянно выявляются на территории Латвии, Польши и Украины.

Похитители нефти и нефтепродуктов в России — это слаженные криминальные группировки, часто выходцы из 90-х. Сегодня их бизнес укрепился за счет нужных связей в судах, прокуратуре и МВД. Практически в каждом регионе работает своя ОПГ, а то и несколько. Например, в Ленинградской области в 2018 году на трассах говорили, как минимум, о семи группировках.

В целом по стране обороты нелегального дизельного топлива достигают 4 млн тонн в год. По оценке Российского топливного союза, объем контрафактного дизельного топлива составляет минимум 30−40%.

Статистика криминальных врезок в России

На диаграмме приведена статистика криминальных врезок в магистральные нефтепроводы (МН) и магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) согласно данным ПАО «Транснефть», хотя транспортировкой занимаются и крупнейшие российские ВИНК, такие как Лукойл, Роснефть, а также другие добывающие НК.

Из графика видно, что в последние годы преступников в большей степени привлекают МНПП, изъятые из которых нефтепродукты можно без переработки отправлять на рынок.

Эксперты: воровство из нефтепроводов уменьшается, но становится изощрённее ПАО «Транснефть»

Также видно, что число криминальных врезок быстро сокращалось до 2012−13 года. Последние восемь лет эффективность противодействия криминальным врезкам снизилась, особенно с врезками в МНПП — число врезок в 2019 году максимально приблизилось к числу врезок в 2012 году.

В таблице приведены данные о числе криминальных врезок в МНПП по регионам-лидерам (в Москве основные врезки совершаются на территории «Новой Москвы»).

Регионы-лидеры по числу криминальных врезок в МНПП в 2018—2019 гг.

Регион Число криминальных врезок 2018 г. 2019 г. Московская область 31 48 Ленинградская область 20 18 Челябинская область 14 14 Нижегородская область 10 15 Пензенская область 5 13 Самарская область 10 8 Рязанская область 9 8 Тульская область 5 9 Владимирская область 2 8 Новгородская область 3 5 г. Москва 5 2 Башкортостан 4 3 Брянская область 5 1

Источник: ПАО «Транснефть»

Вице-президент «Транснефти» по безопасности Вячеслав Скворцов:

— В Московской области в результате врезок похищаются нефтепродукты. В регионе находится Московский авиаузел, который снабжается, главным образом, по трубе. Здесь очень большой оборот нефтепродуктов. При этом в Подмосковье далеко не все коттеджные поселки подключены к системе газоснабжения. Нефтепродукты, в том числе разбавленное самолетное топливо, реализуются в качестве печного топлива.

Развитие техники врезок как индикатор образования крупных криминальных структур

Вице-президент «Транснефти» по безопасности Вячеслав Скворцов так комментирует ситуацию, сложившуюся вокруг криминального бизнеса на трубе:

— За прошедшее десятилетие проблема несанкционированных врезок усугубилась тем, что методы их совершения претерпели изменения. Они стали более изощренными и обеспеченными в технологическом и техническом отношении.

Злоумышленниками применяется, например, спецоборудование для производства горизонтального направленного бурения, для ведения подкопов и строительства протяженных тоннелей. Отводы оснащаются измерительными приборами, системами сглаживания колебаний давления, электромагнитными клапанами систем удаленного дистанционного управления запорной арматурой.

За последние три года были обнаружены 19 тоннелей к магистральным трубопроводам, изготовленные правонарушителями. В целях хищения все больше используется прокладка протяженных (часто более километра) отводов. И если до 2008 года доля врезок с отводами не превышала 20% от их общего числа, то в 2019 году этот показатель составил около 80%. 32 из них имели протяженность более одного километра.

По словам директора департамента безопасности ПАО «Транснефть» Александра Савина, «врезка — дорогое удовольствие. Мы просчитали стоимость изготовления одной из обнаруженных нами врезок: получилось порядка 30 млн руб.»

Игорь Юшков, ведущий специалист Фонда национальной аналитической безопасности, констатирует:

— Современная специфика этапа этих врезок заключается в том, что для их осуществления используется профессиональное оборудование, которое довольно дорогое, поэтому покупать его для того, чтобы один раз врезаться и тебя поймали им, конечно, не выгодно. Поэтому те, кто занимается подобной деятельностью предполагают, что будут заниматься этим долго, воровать много и получать, соответственно, большой доход. И оборудование окупится для них.

Стоимость оборудования для врезок исчисляется десятками тысяч евро и закупается у легальных поставщиков оборудования для нефтедобычи на Западе.

Длина некоторых отводов достигает нескольких километров, а сам шланг в усиливающем кожухе может залегать на глубине до 12 метров. От врезки идет отвод к специальной емкости (резиново-тканевой или пластиковой). На сегодняшний день многие врезки автоматизированы. Открытие и закрытие задвижки, позволяющей откачивать дизель, производится дистанционно, при помощи приложения для мобильного телефона. В самой емкости установлены датчики наполнения. Точки сбора оборудованы веб-камерами, работающими в режиме онлайн.

Позволить себе многомиллионные траты на оборудование для устройства и эксплуатации врезок могут, очевидно, только крупные структуры, лидеры которых уверены в своей безнаказанности даже в случае поимки рядовых исполнителей. Например, в городе Похвистнево Самарской области сотрудники УФСБ в 2017 году выявили нелегальный нефтеперерабатывающий завод на территории нефтебазы ООО «Восход». НПЗ работал без лицензии и с нарушениями всех экологических норм. В технологическом процессе было задействовано пять емкостей по 70 тонн, реактор на 60 тонн, два охладителя по 70 тонн и три емкости по 400 тонн, объединенные в единый производственный цикл. По оценке Ростехнадзора, завод был способен перерабатывать до 3 тыс. тонн нефти в месяц.

Показательно, что на подпольный завод федералов привел не сам факт существования незаконного НПЗ, а обнаруженная врезка в нефтепровод Нижневартовск — Курган — Куйбышев.

От врезки через территории других предприятий на 2 км тянулся пластиковый отвод, заканчиваясь на территории нефтебазы ООО УК «Лагуна». Здесь были обнаружены три емкости с нефтью по 2 тыс. куб. м и автобойлер с похищенной нефтью. Всего нефти обнаружили на 11 млн рублей. По предварительной оценке, с начала 2017 года злоумышленниками похищено и направлено на НПЗ Самары, Оренбурга и Саратова более 18,5 тыс. тонн нефти на сумму свыше 400 млн рублей.

При задержаниях криминальных врезчиков в руки правоохранителей попадаются рядовые исполнители. Арестованное имущество преступников — это, как правило, автомашины для перевозки топлива, шланги высокого давления, инструмент для организации врезок, камеры наблюдения. В руки правоохранителей очень редко попадают установки горизонтального бурения стоимостью в десятки и сотни тысяч долларов и другое дорогостоящее оборудование.

Данный факт говорит о деятельности на территории РФ хорошо организованных преступных группировок, которые имеют возможность квалифицированно организовать создание врезки с соблюдением всех мер предосторожности.

Правовые основы для наказания криминальных врезчиков

Правовая основа для наказания криминальных врезчиков базируется на статьях Уголовного кодекса:

— статья 215.3. Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность;

— статья 158 УК РФ. Кража;

— статья 210 УК РФ. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

Несмотря на очевидность совершения криминальных врезок и краж через них нефти и дизеля организованными группами преступников, суды почти никогда не применяют по делам врезчиков самую суровую 210 статью (минимальный срок лишения свободы за участие в преступном сообществе 5 лет), даже в тех случаях, когда на скамье подсудимых оказываются все члены преступного сообщества.

Вследствие неприменения ст. 210 организаторы преступных группировок чувствуют себя в полной безнаказанности, так как сами персонально не устраивают врезки и не водят бензовозы с краденым топливом.

Ситуация постоянно усугубляется и ее последствия чего могут быть самыми печальными. В Мексике, например, вследствие масштабных хищений топлива правительству с 1 января 2019 года пришлось перекрыть несколько основных трубопроводов, перейдя на снабжение страны топливом автоцистернами и ж/д транспортом. Это вызвало нехватку бензина во многих регионах, в т.ч. в столице г. Мехико.

Согласно ст. 215.3 п.2 самовольное подключение к магистральным нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам наказывается штрафом от 200 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 4 лет. «Резиновый» размер наказания за одно и то же деяние оставляет широкое пространство для криминальной договоренности между судьями и преступными сообществами. Штраф в 200 тыс. рублей вообще ничтожное наказание для криминальных врезчиков, они только на шланги высокого давления тратят во много раз больше.

Не менее «резиновый» размер наказания предусмотрен ст. 158 п.3. Согласно данной статье кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода наказывается штрафом в размере от ста тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет. Кража, совершенная организованной группой или в особо крупном размере наказывается штрафом от дохода осужденного за период до пяти лет до лишения свободы на срок до десяти лет.

Фактически все применяемые судами статьи УК позволяют отпускать преступников с условным сроком и штрафами, составляющими ничтожную долю их заработка от воровства топлива.

Отметим, что при применении судом статьи «Кража» максимум, что могут доказать оперативники в суде, — признание факта кражи последней бочки топлива, с которой злоумышленников поймали с поличным. Все ранее похищенное топливо давно сгорело в двигателях моторов, а суды отказываются учитывать возможные объемы краденого при назначении наказания.

Правоприменительная практика

Почти все «трубные» дела проходят в судах по ст.158 (кража) с минимальным наказанием криминальных врезчиков. Вот типичный пример. За врезкой в нефтепровод «Пенза — Саранск» были пойманы четверо братьев Малаховых. На момент задержания на руках было несколько канистр топлива всего на 38 тыс. рублей. Следствие установило, что братья похищали топливо регулярно в течение года в разном составе. Дело попало к председателю Лунинского районного суда Александру Рыбакову. Он не отметил в своем решении такие принципиальные моменты, как: «серию краж», «в сговоре», «группой лиц», «разным составом». Судья не попытался оценить, сколько топлива было украдено и реализовано братьями до момента задержания. Приговор: от 1 до 2 лет условно.

В августе 2018 года в Ленобласти прогремело дело банды «Спортсменов», которая много лет была среди самых крупных криминальных группировок, промышлявших врезками и продажей краденого топлива. Судья Дмитрий Петров из Тосненского районного суда в зале суда отпустил всех членов банды на свободу с условными сроками, проигнорировав трехлетнюю работу следствия.

В последнее время зафиксированы случаи, когда топливных воров «крышуют» высокопоставленные правоохранители. Например, в Ленинградской области в августе 2017 года была раскрыта и задержана преступная группировка под покровительством начальника отделения полиции по Киришскому району Дмитрия Тимченко. Под руководством Тимченко действовало организованное преступное сообщество, сообщил тогда Следственный комитет Ленобласти. Участие сотрудников полиции, по данным следствия, выражалось в сокрытии преступной деятельности и предоставлении информации непосредственным исполнителям о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях.

Арест Дмитрия Тимченко, двух его подчиненных и еще 13 членов преступного сообщества стал самой крупной операцией силовых структур в ходе борьбы с хищениями топлива в Ленобласти. Операция готовилась в строжайшей секретности. В ней приняли участие оперативники подразделения «М» ФСБ, которое курирует правоохранительный блок, следователи отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Ленобласти, сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ. Ради задержания топливных воров в Киришах в СК было приостановлено расследование других дел.

Однако в марте 2019 года арест в СИЗО был заменен Тимченко и его подельникам на домашний арест. А в декабре он и некоторые члены его банды были освобождены и из-под домашнего ареста.

«Если Тимченко выйдет сухим из воды, на борьбе с криминальными врезками и кражей топлива в Ленобласти можно ставить крест», заявили ранее РАПСИ источники в правоохранительных органах. Полиция перестанет даже делать вид, что ловит топливных воров. Государство своими руками способствует созданию мощных криминальных организаций с колоссальными финансовыми ресурсами, которые, как и в Мексике, вскоре смогут вступать в открытое вооруженное противостояние с силовыми структурами, деморализованными открытым поощрением преступности со стороны властей.

Вице-президент Транснефти по безопасности Вячеслав Скворцов вынужден признать:

— До суда доходит очень малое количество правонарушителей, жулики чувствуют безнаказанность. Отсюда и высокая рецидивная преступность в сфере криминального оборота нефти и нефтепродуктов.

Директор департамента безопасности ПАО «Транснефть» Александр Савин настроен менее пессимистично.

— Несколько лет назад суды довольно мягко относились к преступникам, уличенным в изготовлении несанкционированных врезок и хищении топлива. Зачастую осужденные получали условные сроки. Например, в 2012 году к реальным срокам наказания было привлечено только 18% осужденных. И это совсем не способствовало профилактике подобных правонарушений — скорее наоборот. Несколько лет назад тенденция начала меняться. Уже в 2015 году процент получивших реальные наказания превысил 68% от числа осужденных. Обнадеживает и то, что во многих уголовных делах раскрывается вся преступная цепочка и наказание получают не только непосредственные исполнители, но и заказчики, организаторы преступлений, лидеры преступных групп.

Показательны данные по Подмосковью. За три года (2015−2017 гг.) в регионе зафиксировано 143 криминальных врезок. По ним возбуждено 115 уголовных дел, при этом отказано в возбуждении — 25. В суд направлено только 9 эпизодов, из них рассмотрено — 7, привлечены к наказанию по 9 лиц. На графике изображена «воронка наказаний».

Причем во всех единичных случаях наказания с символическими сроками его получают лишь простые исполнители, а вся цепочка от исполнителей до заказчиков и покровителей так и остается нераскрытой. Для топливных баронов их криминальный бизнес практически безопасен.

Еще пример. В Брянской области члены «карачевской» преступной группировки похитили 730 тонн дизельного топлива на сумму 31,3 млн руб. Следствие установило, что преступники проложили под землёй трубу длинной 700 метров до нефтепродуктопровода, а управляли откачкой топлива дистанционно через смартфоны. Один из обвиняемых был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 100 тыс. рублей. Украсть на 31,3 млн руб. и заплатить за это штраф в 100 тыс. — хороший бизнес.

Гуманность российского правосудия к топливным ворам поражает. Во всем мире сам факт повреждения трубопровода считается серьезным преступлением. В большинстве стран за криминальные врезки дают сроки до 15 лет. В Китае — вплоть до смертной казни. По этой причине в Европе и том же Китае проблемы врезок практически не существует. В России же топливных воров отпускают с условными сроками на том основании, что они «не успели» продать украденное топливо. «Условно» за нерасторопность с продажей топлива получили в январе 2019 года трое врезчиков во Всеволжске, хотя они украли дизеля на 200 тыс. руб. В Лунинском районе Пензенской области в ноябре 2018 года «условно» получили воры за серию краж дизельного топлива из раскопанного для проведения ремонтных работ участка нефтепродуктопровода]. А в сентябре 2018 года Спасский районный суд Рязанской области приговорил к условному наказанию трех мужчин, устроивших криминальную врезку в магистральный нефтепровод «Транснефти» — врезку злоумышленники сделали, а откачать нефть «не успели».

«Воронка наказаний» криминальных врезчиков в Московской области

Эксперты: воровство из нефтепроводов уменьшается, но становится изощрённее ИРТТЭК и ПАО «Транснефть»

Охрана магистральных трубопроводов с нефтью и нефтепродуктами

Вице-президент «Транснефти» по безопасности Вячеслав Скворцов рассказывает, как в компании борются с криминальными врезками:

— Обследуем прилегающие подозрительные объекты, промышленные зоны, отдельно стоящие сооружения, где можно разместить накопительные цистерны, емкости. Есть ли там подъездная дорога, часто ли там движение автотранспорта, который мог бы быть использован для перевозки. Есть целый комплекс признаков, который позволяет обнаруживать наличие криминальной активности, связанной с нефтепроводом».

Директор департамента безопасности ПАО «Транснефть» Александр Савин:

— На борьбу с несанкционированными врезками мы вынуждены привлекать значительные ресурсы — как людские, так и материальные. Охрану более 68 тыс. км трубопроводов обеспечивают 472 подвижные группы ведомственной охраны компании. Кроме этого, целенаправленным поиском несанкционированных врезок занимаются 69 поисково-технических групп управлений безопасности организаций системы «Транснефть» (ОСТ), оснащенных современным поисковым оборудованием.

Также мы используем возможности систем обнаружения утечек, позволяющие значительно сузить территорию поиска несанкционированных врезок, и внутритрубной диагностики как одного из самых действенных методов выявления несанкционированных врезок.

Перспективы борьбы с криминальными врезками

Перспективы борьбы с криминальными врезками в «Транснефти» связывают, прежде всего, с ужесточением законодательства, чтобы топливные воры полностью отвечали за нанесенный ущерб.

Надежду на такое изменение законодательства дает позиция комитета Госдумы по энергетике, где согласны, что обсуждаемый в текущее время законопроект о введении уголовной ответственности за самовольное подключение к трубопроводам надо дополнить нормой по возмещению виновной стороной затрат собственнику трубопровода на ликвидацию врезки и ее последствий.

Вице-президент «Транснефти» по безопасности Вячеслав Скворцов:

— Затраты на ликвидацию врезки, возмещение вреда, причиненного окружающей среде, потери от простоя оборудования и прекращения прокачки в период проведения аварийно-восстановительных работ — все это мы стараемся учесть. Но суды не всегда это принимают во внимание. Более того, часто именно на Транснефть возлагают вину за негативные последствия криминальных врезок. В будущем году будет принята новая редакция методики расчета убытков для применения при расследовании уголовных дел, возбужденных по факту хищения нефти и нефтепродуктов или повреждения объекта магистрального нефтепровода из-за несанкционированной врезки.

Другое направление борьбы с криминальными врезками — перекрытие каналов сбыта ворованного топлива. Директор департамента безопасности ПАО «Транснефть» Александр Савин:

— Почему вопрос о криминальных врезках по-прежнему стоит так остро? Одна из основных причин в том, что в стране пока нет закона, который бы обеспечивал прозрачность оборота углеводородов. Пока эта проблема не решена, всегда будет спрос на нефть и топливо, добытое противоправным путем, а злоумышленники, соответственно, будут пытаться искать пути и способы их хищения.

В настоящее время продолжается процесс формирования законодательной базы.

Александр Савин:

— Во исполнение решения межведомственного совещания в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была организована совместная работа с Законодательным собранием Ленинградской области по внесению изменений в федеральное законодательство по усилению ответственности правонарушителей и в статью 215.3 УК РФ. Совместная работа с законодателями Ленинградской области и в последующем с депутатами Государственной Думы способствовала повышению уголовной ответственности за самовольное подключение к нефте-, нефтепродукто‑ и газопроводам. Пока эффективность нововведений не проявилась в полной мере, и, на наш взгляд, мер по изобличению и привлечению к установленной законом ответственности организаторов хищений недостаточно. Но если брать ситуацию в целом, то прогресс, безусловно, есть.

По мнению Александра Савина, раньше «притчей во языцех» был Дагестан. Говорили, что там полный беспредел, сделать ничего невозможно — все равно ничего не получится. Служба безопасности «Транснефти» «…не опустила руки, продолжили работать совместно с региональными властями, силовыми структурами и правоохранительными органами. Несколько лет назад количество криминальных врезок по республике исчислялось десятками, а за 2019 год мы имеем только одну врезку…».

«Еще один пример — Самарская область. Раньше по количеству несанкционированных врезок и объемов хищений углеводородов (особенно нефти) регион гремел. Самарская область — средоточие нефтеперерабатывающих заводов, в регионе находится значительное количество заброшенных нефтебаз, мини-заводов, закрытых промышленных зон. Туда можно вывести отвод от криминальной врезки, спрятать незаконное производство по переработке нефти или склады готового контрафактного топлива. А потом, учитывая, что промзоны, как правило, имеют свои подъездные железнодорожные пути, спокойно реализовывать похищенные углеводороды. За прошедшие годы и в этом регионе мы добились значительного сокращения криминальной активности на объектах трубопроводной системы — с 46 врезок за 2016 год до 11 в 2019 году», — приводит статистику Савин.

Похожая ситуация была в Иркутской области, где основой криминального бизнеса была незаконная переработка похищенной нефти. Здесь был сделан упор на законность работы различных маломощных установок по переработке — мини-заводов, так называемых самоваров. Еще несколько лет назад в регионе было по 30 — 40 врезок в год, а на небольших территориях области работало до десяти мини-заводов. Совместно с правоохранительными структурами, надзорными органами и органами прокуратуры структуры «Транснефти» добились того, что их закрыли как предприятия, ведущие незаконную предпринимательскую деятельность. В итоге преступники потеряли возможность переработки похищенной нефти, и количество врезок резко пошло вниз.

«Свежий пример — ситуация в Ленинградской области, — продолжает Савин. — Несколько лет назад она приближалась к критической. Мы неоднократно обращались к региональным властям, руководству ГУ МВД России, проводили совещания, доказывали необходимость принятия срочных кардинальных мер по пресечению преступных посягательств. И, наконец, путем совместной работы пришли к выводу, что в регионе необходимо создать специализированное подразделение в структуре ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которое будет заниматься именно преступлениями на трубопроводном транспорте и безопасностью линейной части. В 2016 году такое подразделение было создано. Это небольшой отдел, но его хватило для сбора информации, проведения аналитической и оперативной работы, и это при активнейшем участии ООО «Транснефть — Балтика». Результат был получен быстро: количество врезок с 72 в 2016 году сократилось до 18 в 2019 году».

Положительные примеры работы структур безопасности «Транснефти» доказывают, что выходы из подобных ситуаций существуют. Например, в 2018 году на территории России снижение количества криминальных врезок на линейной части по сравнению с 2017 годом составило более 26%, в 2019 году тенденция снижения количества криминальных врезок в целом сохранилась.

Здоровье граждан и экология

При криминальных врезках особняком стоят проблемы экологии и здоровья населения. По статистике, каждая десятая врезка приводит к разливу. Очистка земли и воды от разлившегося топлива иногда требует многодневной работы десятков человек и единиц техники.

Например, для ликвидации последствий разлива дизельного топлива в середине 2016 года под Климовском в Подмосковье пришлось задействовать свыше 200 человек и 90 единиц техники. На местной реке Раковка через каждые 25 метров специалисты установили боновые заграждения. Сбор радужной пленки с воды, зачистка береговой зоны, вывоз загрязненного грунта заняли почти неделю.

Масштабное загрязнение нефтепродуктами коллективного сада №28, расположенного между деревнями Базилевка и Федоровка Калининского района Уфы произошло 18 апреля 2015 года и потребовало масштабных работ по утилизации воды и грунта. Сотрудникам «Транснефти» пришлось установить более 900 метров боновых заграждений и использовать различные сорбенты и вещества, разлагающие нефть. В аварийных работах было занято 100 специалистов аварийно-спасательных формирований и 14 единиц техники.

Подобных примеров множество, но никогда суды не заставляют топливных воров оплатить работы по очистке земли и воды от разлившегося топлива. Наоборот, известны примеры, когда ущерб экологии от разливов нефти после криминальных врезок пытаются возложить на трубопроводную монополию. Так, в той же Уфе в марте 2015-го в результате криминальной врезки в нефтепродуктопровод «Салават-Уфа» на почву вылилось около 200 литров. Тогда Росприроднадзор республики оценил общий ущерб экологии в 28 миллионов рублей и потребовал их с компании, управляющей трубопроводом. Подобных случаев сотни, утверждают в «Транснефти». Позиция надзорных органов понятна: если преступников и поймали, то далеко не факт, что у них есть деньги. Зато они точно есть у компании, управляющей трубой. Тут и ловить никого не надо.

Отдельная тема — здоровье граждан. Деятельность топливных воров стала настолько масштабной, что для водителей словно вернулись 90-е годы с их беспределом по качеству топлива. Правда, стоит оговориться, речь идет об отдельных регионах, как правило, порой весьма отдаленных от центра.

На десятках нефтебаз по всей стране изготавливают нефтепродукты из ворованного дизеля, авиационного керосина и из бензина, перегнанного из нефти на примитивных установках прямой перегонки, с добавлением опасных для здоровья людей и вредных для двигателей химикатов. В топливе на АЗС можно обнаружить бензол, тетраэтилсвинец, нафталин, железосодержащие присадки, метил-трет-бутиловый эфир, этиловый спирт, ацетон, серу.

В докладе руководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергея Канаева приводятся такие факты: на ряде проверенных Федерацией АЗС содержание бензола в бензине превышено в 6−7 раз, а 25% проб по бензольной концентрации и вовсе оказались смертельными.

Бензол получается при перегонке нефти на «самоварах». Удаление бензола требует сложного оборудования, поэтому «самоварщики» им не заморачиваются. Прямогонный бензин с бензолом беспрепятственно поступает на АЗС, в потом в баки автомобилей. Бензол — сильнейший канцероген. Вдыхание паров, содержащих бензол, ведет к анемии, лейкозу и заболеваниям костного мозга.

При использовании суррогатного бензина с добавками, повышающими его октановое число, на автомобилях выходят из строя катализаторы, свечи, форсунки, датчики кислорода, нарушается работа топливной системы, растет износ двигателя.

Практически чистым ядом может оказаться печное топливо, которое массово закупают дачники перед наступлением зимы. Для его изготовления используют самый дешевый мазут, разбавленный похищенным дизелем, керосином и химическими отходами. Врачи говорят, что в последние годы помимо традиционной весенне-летней аллергии на пыльцу, различные пищевые добавки добавилась аллергия на выбросы от печного топлива в частных домах Центральной России.

В одном из элитных коттеджных поселков Подмосковья использование такого «топлива» привело к тому, что хозяйка дома оказалась в больнице, оборудование для отопления — на свалке, а соседи вытирали подоконники от непонятного налета, который разъедал тряпки.

Что самое страшное — топливные воры не заботятся о чистоте любого топлива, в том числе авиационного бензина и керосина. В 90-е и 00-е годы произошло несколько аварий по причине использования некачественного топлива. Аварии частных самолетов и вертолетов в последние годы в Московском регионе также могут быть вызваны некачественным топливом. Но как это выявить, если для частной авиации послеаварийный анализ топлива не проводится?

Воровство топлива, таким образом, не только обычная «кража». Этот вид преступной деятельности снижает ресурс автотранспорта, губит экологию, наносит ущерб здоровью граждан и угрожает их жизни.

Заключение

В РФ сложилась масштабная криминальная система воровства топлива с широким рынком «паленого» топлива. О размерах проблемы можно судить по тому, что при увеличении за последние годы числа легковых автомобилей практически на треть увеличение официального рынка топлива составило всего 5%.

Одним из способов борьбы с контрафактом, и это мнение всего экспертного сообщества, может стать ныне отсутствующее лицензирование деятельности по обороту нефти и нефтепродуктов.

Эффективная борьба с катастрофическими масштабами криминального бизнеса по врезкам в нефте‑ и нефтепродуктопроводы связана с непонятной медлительностью Госдумы по внесению необходимых поправок в законодательство и с либеральной к топливным ворам правоприменительной практикой.

Пока отсутствует реальное наказание за врезки в трубопроводы, криминальный топливный бизнес крепнет, расширяется география деятельности преступных группировок, с каждым годом растет оборот контрафактного топлива, угрожая своими масштабами экономической и социальной стабильности государства».