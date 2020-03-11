Ухань, Китай, , 13:20 — REGNUM Японская автокорпорация Honda Motor возобновила работу своего сборочного завода, который находится в китайском городе Ухань. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Пока компания запустила производство не полностью. На предприятии временно будет выпускаться лишь ограниченное количество продукции. Однако при этом Honda Motor возобновила работу всех своих заводов в Китае.

Ряд японских компаний, в числе которых была Honda Motor, были вынуждены остановить производство автомобилей на своих заводах в Китае в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, накануне представители японской компании Nissan Motor заявили, что до 15 марта восстановит работу своей производственной площадки в китайской провинции Хубэй. Кроме того, японский автопроизводитель Toyota также сообщил, что возобновил производство на четырех заводах, которые расположены в Китае.

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