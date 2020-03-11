Новочеркасск, Ростовская область, , 12:39 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области в 2020 году откроют два новых отделения городской больницы №1. Установка модульного здания детской поликлиники и капремонт отделения гинекологии обошёлся в 313 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Поликлиника начнет работу с 1 апреля. На втором объекте подрядчик обещает завершить основные работы и благоустройство до 1 сентября. После этого минздрав и администрация города должны оперативно сформировать заявки на закупку мебели и оборудования, оформить необходимые документы, чтобы отделение приступило к работе в этом году», — сказал глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что инфекционная больница Новочеркасска в конце ноября 2019 года приостановила работу из-за нехватки специалистов. Спустя почти месяц стационар возобновил приём пациентов.

Напомним, что в Новочеркасске планируется построить крупный медицинский центр, рассчитанный на 900 коек. Проект создания комплекса планируется разработать в 2020 году.