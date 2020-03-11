Нальчик, , 12:36 — REGNUM Около 700 малоимущих семей к Кабардино-Балкарии станут участниками программы социальных контрактов. Такое количество семей получат помощь от государства в 2020 году для выхода из трудных жизненных ситуаций, в которых они оказались, сообщили 11 марта в пресс-службе главы субъекта.

В рамках социальных контрактов членам семей будет предложено получить дополнительную специальность либо заняться индивидуальным предпринимательством, будет организован поиск работы для них и предложены варианты для трудоустройства, организованы другие меры поддержки.

При этом, как подчеркнул глава субъекта Казбек Коков в ходе совещания с членами правительства региона в формате «контрольного часа», этих мер недостаточно для устойчивого и планомерного снижения уровня бедности в регионе. По его мнению, необходимо разработать дополнительную республиканскую программу для решения вопроса бедности.

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Как сообщало ИА REGNUM, Кабардино-Балкария входит в число восьми субъектов РФ, в котором опробуется пилотный проект по снижению уровня бедности в России. Эксперимент начат 1 декабря 2018 по инициативе Министерства труда и социального развития РФ. В число бедных в КБР входит 24,1% от всего населения.