Иркутск, , 12:35 — REGNUM Сотрудники перинатального центра в Иркутске возмущены существенным сокращением заработной платы среднего медперсонала. Как сообщают «Вести-Иркутск», в ходе «протестной планёрки» учинившие бунт заявили, что у некоторых сотрудников оплата труда стала меньше почти на 10 тысяч, хотя оклад увеличился.

В частности, о том, что, так называемые, «майские указы» российского президента по повышению зарплат медработникам выполняются некорректно, отметила медицинская сестра детской реанимации Иркутского городского перинатального центра Елена Зарчикова. По её словам, в больнице санитары стали получать больше медсестёр.

Скандальной ситуацией занялись правоохранительные органы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы с оплатой труда иркутским медикам возникала уже неоднократно. Осенью 2019 года выяснилось: несмотря на то, что по указу президента зарплата врачей должна составлять 200% от средней по экономике, а среднего медперсонала — 100%, почти половина (47,6% врачей, или 3990 человек), в Приангарье не получают зарплату в 73 826 рублей при средней по экономике 36 913 рублей.

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Ликвидировать кадровый дефицит в медицинской сфере Иркутской области призваны, в том числе, и полученные регионом межбюджетные трансферты в сумме 386,1 млн рублей.

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