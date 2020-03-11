Тбилиси, , 12:37 — REGNUM Причины того, почему при рекордном снижении цен на нефть в Грузии не снижается стоимость бензина, назвали эксперты 10 марта на телеканале «Мтавари архи».

Декан бизнес-школы Свободного университета Тбилиси Гига Бединеишвили заявил, что в долларах стоимость бензина снижается, но параллельно со снижением цены на нефть стал снижаться и курс национальной грузинской валюты. По этой причине якобы и не меняются ценники на заправках.

Также он высказал мнение, что грузинские импортеры не спешат следовать за курсом нефти, так как бывали случаи, когда она вскоре после падения возвращала свои позиции.

Другой эксперт, экономист из оппозиционной партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе обвинил в «застывших» ценниках поставщиков. Он отметил, что в европейских странах так не происходит. А причиной того, что цены в Грузии не снижаются он назвал отсутствие в стране конкуренции и антимонопольной службы.