Москва, , 12:29 — REGNUM Доля продовольственных товаров и сырья для их производства структуре экспорта в январе 2020 года составила 6,4%. Об этом 11 марта сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В аналогичный период предыдущего года данный показатель составлял 5,4%. Доля этих товаров в экспорте в страны дальнего зарубежья составила 5,7% (в январе 2019 года — 4,9%), в страны СНГ — 12,5% (9,6%).

По сравнению с январем 2019 года объём экспорта данной категории товаров увеличился на 8,6% в ценовом выражении и на 2,8% в физическом. В частности, на 78,7% возросли физические объемы экспорта мяса свежего и мороженного, свинины свежей и мороженной — на 92,9%, мясо домашней птицы — на 94,1%, масла сливочного — на 19,3%. При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженной на 17,0%, сыров и творога — на 13,3%, молока и сливок на 5,2%.