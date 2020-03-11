Москва, , 12:21 — REGNUM В Москве в районе Крюково городского округа Зеленоград возведут многоквартирный дом по программе реновации, сообщили в Стройкомплексе.

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Дом по реновации рассчитан на 240 квартир — от однокомнатных до просторных трехкомнатных и квартир для маломобильных людей. В каждом подъезде установят по два лифта.

Отмечается, что квартиры, полностью будут готовые к заселению. Территорию около дома благоустроят и озеленят: появятся парковки, игровые и спортивные площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, онлайн-сервис для участников программы реновации в Москве, созданный на портале госуслуг mos.ru, вошел в топ-10 популярных услуг рынка недвижимости.

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