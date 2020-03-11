Москва, , 12:28 — REGNUM За год Россия смогла нарастить объём экспорта оборудования и машин. Об этом 11 марта сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Так, в январе 2020 года доля этой продукции в структуре российского экспорта составила 5,2%. В январе же 2019 года этот показатель составлял всего 3,7%. В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 3,8% (в январе 2019 года — 2,5%), в страны СНГ — 16,9% (14,2%).

При этом объём экспорта этих товаров в ценовом выражении возрос на 28,9%. В частности, на 10,4% возросли поставки оборудования механического, а объём поставов электрического оборудования увеличился на 4,4%.

При этом снизились поставки инструментов и аппаратов оптических на 45,0%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного — на 4,3%. Физические объемы поставок легковых автомобилей снизились на 17,3%, а грузовых автомобилей выросли — на 56,7%.