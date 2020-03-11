Ярославль, , 12:16 — REGNUM Мэрия города Ярославля заплатит ПАО «Автодизель» 7,4 млн рублей за пользование Суринским коллектором. Предприятие хотело взыскать с городских властей 468 млн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Деньги

Коллектор для отвода сточных вод принадлежит «Автодизелю» (входит в «Группу ГАЗ»). При этом в него есть врезки городской ливневой канализации, а также бесхозные врезки. Сумма платы городских властей за водоотведение вызвала разногласия мэрии и «Автодизеля». Три года назад предприятие обратилось в суд.

«С одной стороны, иск удовлетворён и мэрию обязали оплатить задолженность. Но в части размера оплаты суд принял расчёт не истца, а представителей мэрии города. В связи с разногласиями по вопросу стоимости оказываемых услуг по водоотведению ПАО «Автодизель» в 2017 году обратилось в суд с иском о взыскании задолженности, размер исковых требований составил порядка 468 миллионов рублей за три предыдущих года. Расчёт задолженности со стороны мэрии города был представлен в суд на 7,4 миллиона рублей, который и был поддержан судом. Расчёты мэрией города были произведены с учётом инвентаризации сетей ливневой канализации, количества врезок в Суринский коллектор и водосборных площадей городских врезок», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Если бы суд принял сторону «Автодизеля», это существенно увеличило бы нагрузку на бюджет Ярославля, муниципальный долг которого составляет 6,9 млрд рублей. Помимо этого, значительные суммы бюджет должен по другим судебным решениям и различным подрядчикам.

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