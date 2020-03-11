Москва, , 12:27 — REGNUM Доля экспорта продукции химической промышленности в январе 2020 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие данные приведены на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Так, в январе 2020 года доля данной категории товаров составила 4,8%. Годом ранее этот показатель составлял 5,5%. В экспорте в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 3,9% (в январе 2019 года — 4,8%), в страны СНГ — 12,6% (11,4%).

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года стоимостный объём экспорта химической продукции снизился на 19,2%, а физический — на 5,5%. При этом снизились физические объемы продуктов органических и неорганических соединений на 35,4% и на 20,1% соответственно, а также каучука и резины — на 18,1%, фармацевтической продукции — на 3,2%. В то же время возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 32,2%, мыла и моющих средств — на 11,9%, удобрений — на 5,1%.

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