Москва, , 12:11 — REGNUM В очередной раз российские граждане оказались в ситуации ожидаемого повышения цен на многие категории товаров и услуг в связи с обрушением нефтяных котировок. К сожалению, роста инфляции избежать не удастся, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя рост цен на товары в условиях ослабления рубля.

«Причиной данного повышения является, как и прежде, повышенная зависимость российской экономики от экспорта нефти, а также от поставок импортных составляющих по большому спектру разнообразных товаров, включая одежду, обувь, медикаменты, пищевые продукты, не говоря уже о различного уровня оборудовании и др.

В первую очередь стоит ожидать повышения цен на продукты питания, поставляемые из других стран. Также с некоторым лагом по времени, но ожидается повышение цен на различного рода потребительские товары иностранного происхождения.

Здесь накладывается в том числе и ситуация с коронавирусом в Китае, а так как большое количество товаров в Россию поставляется из Китая, то повышение цен будет еще более ощутимым с учетом возможного дефицита поставляемых товаров.

Важно также учесть, что сама экономическая ситуация в России не выглядит позитивной, а сбережения жителей России минимальны. В связи с этим потребительская активность в ближайшее время резко замедлится, что повлияет на общее экономическое развитие страны», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что из-за ослабления рубля в России вырастут цены на детские товары, одежду, обувь, бытовую технику, фармацевтику и т. д.

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