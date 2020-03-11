Оренбург, , 12:09 — REGNUM Производственная деятельность ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» за февраль 2020 года продемонстрировала положительную динамику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

За месяц пассажиропоток увеличился на 9 149 человек по сравнению с февралем 2019 года и составил 44 447 пассажиров. На внутренних рейсах перевезено 41 519 авиапассажиров (рост на 7 404 человека), на международных — 2 928 человек (рост — 1 475 человек).

Увеличилось и число вылетов самолётов — на 56. В общей сложности за месяц совершено 303 авиарейса.

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