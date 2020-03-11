Москва, , 12:03 — REGNUM Топливно-энергетические товары остаются основой экспорта России, однако их доля сократилась. Об этом 11 марта сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В январе 2020 года доля данной категории товаров составила 65,1%. При этом годом ранее этот показатель составлял 68,5%.

В структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 69,9% (в январе 2019 года — 71,9%), в страны СНГ — 25,7% (40,5%). За год стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 12,6%, в то врем как физический всего на 1,9%.

В экспорте топливно-энергетических товаров снизились физические объемы поставок нефти и нефтепродуктов на 12,6%, керосина — на 28,5%, нефти сырой — на 7,4%, газа природного — на 11,9%, электроэнергии — на 12,6%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта бензина автомобильного — на 50,6%, угля каменного — на 13,4%.

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