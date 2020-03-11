Москва, , 12:06 — REGNUM Курс британского фунта стерлингов на Московской бирже продолжает неуверенное снижение, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во вторник 10 марта с открытием торгов на Московской бирже фунт подскочил с 88,54 рублей до 94,45. В течение дня он плавно снизился до 92,79 рублей.

С открытием торгов 11 марта, в отличие от доллара и евро, фунт подешевел. Он стал стоить 92,54 рубля. По данным на 11:24 курс фунта составляет 92,35 рубля.

Доллар и евро продолжают оставаться примерно на том же уровне, что и вчера. Сейчас курс составляет 71,47 и 80,94 рублей соответственно.

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