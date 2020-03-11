Москва, 11 марта 2020, 11:58 — REGNUM Если бы РФ согласилась на условия, предложенные Саудовской Аравией, то выпадающие объёмы российской нефтедобычи оказались бы фактически подарены производителям нефти в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил экономист Владислав Гинько.
По его мнению, в ближайшее время состоятся новые переговоры, на которых будет найдено новое приемлемое решение.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Никита Кричевский заявил корреспонденту ИА REGNUM, что все последние годы ОПЕК руками Саудовской Аравии пыталась продвигать интересы американских сланцевых компаний в обмен на «политические пряники и военную помощь».
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