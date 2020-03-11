Москва, , 11:58 — REGNUM Если бы РФ согласилась на условия, предложенные Саудовской Аравией, то выпадающие объёмы российской нефтедобычи оказались бы фактически подарены производителям нефти в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил экономист Владислав Гинько.

«Ситуация такова. Мы предлагали после 1 апреля продолжать сокращение на уровне полтора миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия выставила свои условия, по которым Россия должна была сократить добычу ещё сильнее. Тогда РФ напомнила Саудовской Аравии очень простую вещь — США не являются участниками сделки ОПЕК+, а значит, по факту и Саудовская Аравия, и РФ дарили бы выпадающие объёмы добычи нефти (пусть и не в полной мере) производителям нефти в США. Но мы не хотим уступать рыночную долю», — пояснил экономист.

По его мнению, в ближайшее время состоятся новые переговоры, на которых будет найдено новое приемлемое решение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Никита Кричевский заявил корреспонденту ИА REGNUM, что все последние годы ОПЕК руками Саудовской Аравии пыталась продвигать интересы американских сланцевых компаний в обмен на «политические пряники и военную помощь».

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ ждут исчезновения ряда профессий, что затронет сотни тысяч человек