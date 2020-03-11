Москва, , 11:57 — REGNUM Законопроект о кардинальном снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, направленные на введение поэтапного снижения НДС с 20% в 2021 года до 12% к 2025 году.

Свое предложение авторы объяснили логикой формирования единого евразийского экономического пространства, страны-участники которого имеют экономики переходного типа с ограниченными возможностями по созданию добавленной стоимости.