Москва, , 11:52 — REGNUM Законопроекты о продаже акций Сбербанка правительству РФ Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Третье чтение намечено на 12 марта.

Устанавливается порядок отчуждения Банком России обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» путем их продажи правительству РФ в лице Минфина.

ЦБ при продаже Сбербанка правительству не будет выставлять оферту на выкуп акций банка у миноритариев. Вместо оферты Минфин и ЦБ в течение месяца после передачи акций Сбербанка правительству заключат акционерное соглашение на три года об управлении банком, следует из поступивших поправок.

В феврале объявили о выкупе правительством у ЦБ контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), где накапливается часть нефтегазовых доходов бюджета. Сумма сделки, исходя из средневзвешенной за полгода цены, оценивалась более чем в 2,5 трлн рублей.

В скорректированных условиях речь идет о 300 млрд рублей от сделки плюс до 200 млрд рублей компенсаций убытков от продаж санируемых банков, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.

«Дешевле, очень хороший актив для государства», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Он не согласен с тем, что идет национализация Сбербанка.

«ЦБ — это государство, и правительство — это государство», — обратил внимание глава профильного комитета.

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