Москва, , 11:57 — REGNUM В январе 2020 года внешнеторговый оборот России сократился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 46,2 млрд долларов США. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Сальдо торгового баланса (разница между объёмом экспорта и импорта — прим. ИА REGNUM) осталось положительным и составило 13,7 млрд долларов США. Отметим, что в январе 2020 года этот показатель был на 3 млрд долларов выше.

Экспорт России в январе 2020 года составил 29,9 млрд долларов, что на 7,9% ниже показателей января 2019 года. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 89,2% экспорта, а на страны СНГ — 10,8%.

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