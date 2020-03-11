Москва, , 11:53 — REGNUM Предпосылки для увеличения стоимости бензина в России, конечно, есть, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, комментируя стоимость бензина после обвала цен на нефть.

«За первые два месяца 2020 года оптовая цена топлива выросла на 6% за счет существенного увеличения объемов экспорта со стороны отечественных частных компаний, главным образом — «Сургутнефтегаза» и «Лукойла», которые нарастили отгрузку в несколько раз из-за перебоев в работе НПЗ. Сейчас цены снижаются, но несущественно.

Государственные компании продолжают являться главными поставщиками бензина на отечественный рынок. Экспорт «Роснефти» и Газпрома не превышает 5% от общего объема. Учитывая огромную социальную ответственность возложенную на них, данная тенденция сохранится в будущем, что позволит избежать кризисной ситуации.

Стоит помнить и о демпфере, который правительство РФ может оперативно адаптировать к текущей рыночной ситуации. В 2014 году во время крупного падения нефтяных цен бензин действительно подорожал, в том числе и под влиянием рухнувшего курса.

Однако сейчас с помощью бюджетных правил от стоимости нефти «отвязался» не только рубль, но и бензин. Не думаю, что удорожание бензина превысит показатель инфляции, слишком уж чувствительной эта тема является для российских граждан, а значит, правительство предпримет все необходимые меры во избежание волнений.

В первую очередь соглашение по нефти необходимо Минску, о чем свидетельствует и небольшой рост курса белорусской валюты на новости о предстоящей встрече министров.

Белоруссия отказывается покупать нефть за 83% от ее рыночной стоимости и ищет экспортеров, готовых предложить более выгодные условия. Шансы на успех данного предприятия крайне малы», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на лондонской бирже ICE 9 марта 2020 года продемонстрировали падение цены на майские фьючерсы нефти марки Brent до $31,31 за баррель.

Читайте также: Цены на нефть упали ниже $32 на фоне отсутствия договоренности стран ОПЕК+