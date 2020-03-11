Магас, , 11:48 — REGNUM Ингушетии поможет решить вопрос с утилизацией мусора Министерство природных ресурсов и экологии РФ. С просьбой об оказании содействия в этом вопросе накануне, 10 марта, обратился к главе ведомства Дмитрию Кобылкину глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

Так, Калиматов просит включить в список объектов, подлежащих реализации в рамках национального проекта «Экология», свалку в городе Малгобек, которая требует ликвидации. Кроме того, речь шла о возможности создания в регионе трех мусоросортировочных комплексов и двух комплексов по переработке отходов.

В числе вопросов, также требующих помощи Минприроды РФ, глава Ингушетии назвал обеспечение населения чистой питьевой водой и строительство очистных сооружений.

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