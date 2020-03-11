Сеул, , 11:48 — REGNUM В январе 2020 года в Южной Корее дефицит платёжного баланса в сфере туризма составил 1,1 трлн вон (~$927,6 млн), что на 187,2 млн больше, чем в декабре прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Korea Culture & Tourism Institute.

Согласно опубликованным данным, в январе текущего года доходы Южной Кореи от туризма составили 1,88 трлн вон (~$1,57 млрд), а расходы — 2,99 трлн вон (~$2,57 млрд).

По сравнению с декабрем 2019 года доход страны в сфере туризма сократился на 362,3 млрд (~$333 млн), а расходы — на 138,7 млрд (~$116,1 млн).

Эксперты отмечают, что рост дефицита обусловлен сокращение туристического потока, вызванного распространением коронавируса нового типа по стране.

По предварительным данным туристической организации Korea Tourism Organization, в январе текущего года Южную Корею посетили 1,27 млн иностранцев, что на 180 тыс. Человек меньше, чем в декабре 2019 года.