Подгорица, 11 марта 2020, 11:44 — REGNUM Правительство Черногории приняло ряд мер по недопущению распространения коронавируса в стране. По состоянию на 11 марта 2020 года в стране заболевших не выявлено.
Власти опубликовали ряд ограничительных мер. Из Черногории запрещены поездки в Италию, Испанию, Южную Корею, Иран и Китай (в провинцию Хубэй). Иностранцам из этих стран также запрещен въезд в страну.
Черногорцы, прилетевшие из этих стран должны по прилету соблюдать режим домашней изоляции.
Медицинские учреждения переведены в режим повышенной готовности.
В стране отменены массовые мероприятия, а спортивные матчи проходят без болельщиков.