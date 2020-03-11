Подгорица, , 11:44 — REGNUM Правительство Черногории приняло ряд мер по недопущению распространения коронавируса в стране. По состоянию на 11 марта 2020 года в стране заболевших не выявлено.

Власти опубликовали ряд ограничительных мер. Из Черногории запрещены поездки в Италию, Испанию, Южную Корею, Иран и Китай (в провинцию Хубэй). Иностранцам из этих стран также запрещен въезд в страну.

Черногорцы, прилетевшие из этих стран должны по прилету соблюдать режим домашней изоляции.

Медицинские учреждения переведены в режим повышенной готовности.

В стране отменены массовые мероприятия, а спортивные матчи проходят без болельщиков.