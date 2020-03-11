Загреб, , 11:35 — REGNUM В связи с падением мировых цен на нефть в Хорватии и Боснии и Герцеговине с 10 марта отмечается значительное падение цен на бензин и дизель для конечных потребителей, отмечает издание Index.

Средняя цена бензина марки евросупер-95 в Хорватии составила 1,2 евро за литр, а дизеля — 1,18 евро за литр.

В соседней Боснии и Герцеговине литр бензина можно купить за 98 евроцентов, а дизель за 86 евроцентов за литр. В связи с этим на заправках образовались большие очереди автомобилей.