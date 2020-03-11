Москва, , 11:32 — REGNUM По итогам февраля 2020 года в России было продано 5,8 тыс. экземпляров новых грузовых автомобилей — на 0,8% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Стоит отметить, что по сравнению с январём текущего года, рост продаж в этом сегменте рынка резко сократился — на 17,8%.

Первое место по продажам на рынке грузовиков в России занимает КамАЗ. На его долю приходится 35,4% от всего объема рынка новых грузовых машин. Всего за февраль было продано две тысячи экземпляров грузовиков данного бренда (-16,6%).

На втором месте разместилась марка GAZ. Продажи грузовых автомобилей данного бренда составили 532 автомобиля. Это на 9,8% меньше, чем было реализовано год назад. На третьем месте по количеству проданных грузовиков находится Volvo. В феврале было продано 479 машин данной марки, что на 25,7% больше результата прошлого года.

Напомним, в январе 2020 года на автомобильном рынке РФ был перепродан 17 191 грузовик с пробегом, что на 16,2% больше по сравнению с январем прошлого года.

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