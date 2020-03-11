Москва, , 11:29 — REGNUM В России цены на бензин очень мало связаны с общемировой стоимостью нефти. В литре популярного на АЗС топлива АИ-95 две трети стоимости — это акцизы, сборы, пошлины и заработок всей цепочки, от производителя до логиста и продавца, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, комментируя стоимость бензина после обвала цен на нефть.

«Россия — это, пожалуй, одна из немногих стран в мире, где цены на бензин растут вне зависимости от того, дешевеет нефть или дорожает. Такой вот парадокс, но он легко объясним.

Власти сейчас будут предпринимать максимум усилий для того, чтобы сдержать изменение цен на топливо в рознице. Меры помогут держать инфляцию под контролем, а это уже вопрос государственной важности.

Значит, сейчас политики вновь начнут строить диалог с нефтяниками, договариваясь или о демпферах, или об иных мерах поддержки отрасли.

Фактически же никаких особенных усилий тут не требуется — убытков у нефтяников нет, потому что в литре розничного бензина цена нефти совсем иная. Все остальное — «рука» рынка и потребности бюджета.

Сегодня вероятность повышения цен на топливо почти нулевая, государство с начала 2020 года усилило свои социальные функции и не позволит переложить ценовые нагрузки на народ.

Игра на повышение со стороны недобросовестных трейдеров и АЗС будет мгновенно пресечена», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта 2020 года цены на нефть упали ниже $32 на фоне отсутствия договоренности стран ОПЕК+.

Читайте также: Цены на нефть упали ниже $32 на фоне отсутствия договоренности стран ОПЕК+