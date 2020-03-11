Нур-Султан, , 11:24 — REGNUM Казахстан сократил поставки газа в Китай на 20−25% по просьбе китайской стороны. Об этом 11 марта заявил журналистам министр энергетики республики Нурлан Ногаев после заседания парламента.

По его словам, сокращение поставок газа в Китай не повлияло на объем транспортировки голубого топлива — транзит остался на уровне 2019 года. Министр отметил, что не знает, связана ли просьба КНР с распространением коронавируса.

Как сообщал ИА REGNUM, в конце января Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай. Сокращение поставок связано с резким ухудшением качества сырья, принимаемого от компании «CNPC — Актобемунайгаз». Сегодня хлорорганические вещества все еще присутствуют в нефти этой компании.

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