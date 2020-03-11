Сеул, , 11:25 — REGNUM Аналитики Oxford Economic вновь понизили прогноз темпов экономического роста Южной Кореи на 2020 год, сообщает KBS.

По мнение экспертов, в текущем году темпы роста экономики страны составят 1,4%, что на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим прогнозом.

Среди основных причин снижения прогнозов аналитики выделяют распространение коронавируса нового типа, замедление роста мирового спроса.

Темпы роста частного потребления составят 1,4%, а инвестиций — 1,1%.

Аналитики Oxford Economic отмечают, что дополнительный бюджет правительства Южной Кореи окажет помощь экономике страны, а колебания цен на нефть Brent на уровне $30 за баррель могут привести к увеличению профицита счета текущих операций до 6% ВВП.

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