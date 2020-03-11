Эр-Рияд, , 11:19 — REGNUM В Саудовской Аравии планируют увеличить предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщили в саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.

«Saudi Aramco объявляет, что получила указание от министерства энергетики повысить устойчивые производственные мощности с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не пришли к соглашению о продлении или изменении условий сделки по добыче нефти. Затем заявления Саудовской Аравии об увеличении добычи и скидках на нефть привели к падению цен на нефтяном рынке.

В Кремле не исключили, что Россия и Саудовская Аравия могут договориться по добыче нефти.

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