Киев, , 11:06 — REGNUM Национальный банк Украины на сегодня, 11 марта, установил официальный курс гривны на уровне 25,31 грн за доллар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодняшний курс доллара сразу на 39 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Также значительно вырос курс евро: сегодня он составляет 28,79 грн, а накануне был 28,23.

«Есть предположение, что Нацбанк не очень то и стремится сдерживать рост доллара. То есть, сдерживает от большого и стремительного роста, но незначительный рост может быть для правительства вполне целесообразным», — заявил, комментируя эти цифры, политический эксперт Владимир Воля.

По его словам, в случае падения курса гривны исчезнет хотя бы часть тех причин, которые привели к дефициту госбюджета Украины.

«Следовательно, нельзя исключать, что власть готова спускать на тормозах рост курса доллара до уровня показателей первой половины 2019 года», — подчеркнул специалист.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Нацбанк Украины продал на межбанке рекордные $270 млн для поддержания курса гривны, причем за первые полчаса работы регулятора было продано $150 млн.