Москва, , 10:57 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о национальной гарантийной системе поддержки малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Речь идет о системе взаимодействующих организаций, осуществляющих деятельность для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам. В систему входят корпорация развития малого и среднего предпринимательства, АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства», а также фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств).

Предполагается проводить ежегодное ранжирование региональных гарантийных организаций корпорацией МСП с присвоением ранга, характеризующего степень их финансовой устойчивости и эффективности деятельности как участников национальной гарантийной системы. Порядок установит Минэкономразвития.

Финансовая поддержка будет осуществляться за счет средств региональных и местных бюджетов с учетом присвоенного корпорацией МСП ранга в отношении региональных гарантийных организаций, соответствующих установленным требованиям, в порядке, установленном правительством РФ.