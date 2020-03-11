Москва, , 11:00 — REGNUM Различное движимое имущество автомобильных заводов Ford во Всеволожске (Ленинградская область), Набережных Челнах и Елабуге (Татария), которые закрылись в 2019 году, будет реализовано на аукционе. Об этом ИА сообщили в «Российском аукционном доме» (РАД), который заключил соответствующий договор с ЗАО «Форд Мотор Компани».

Напомним, три из четырех заводов Ford в России, производившие легковые автомобили, были закрыты в рамках оптимизации. У компании остался только один завод в Татарии, выпускающий коммерческие автомобили Ford Transit.

РАД будет реализовывать всю сборочную линию закрытых заводов — от отвёрток до сложных автоматов. 27 марта пройдут первые торги: с молотка уйдут автомобильные подъемники, сварочный робот, передвижная погрузочная эстакада, ключи, отвертки, пресс для пробивки накладного лобового стекла, прицепные тележки и другое оборудование.

Стоимость лотов — от 20 тысяч до 4,2 млн рублей, общая стоимость распродаваемого имущества — 9,2 млн рублей.

«Мы ведем переговоры со всеми крупными действующими автопредприятиями, а также с небольшими игроками рынка, включая автомастерскими, поскольку в списке лотов много неспециализированного оборудования, которое может быть интересно любому производству», — отметила Динара Усеинова, заместитель генерального директора РАД.

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