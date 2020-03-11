Москва, , 10:56 — REGNUM В Москве в 2020 году начнётся реконструкция и комплексное благоустройство Ленинского проспекта. Будет задействован участок улицы Кравченко до МКАД, сообщается на портале градоначальника.

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Вдоль Ленинского проспекта появятся парки, зоны отдыха, остановки общественного транспорта и новые пешеходные переходы, создадут систему мини-площадей, заменят фонари, высадят деревья.

Также появится мощение улиц в качестве навигации, установят малые архитектурные формы. Фасады домов вдоль проспекта отремонтируют, почистят или покрасят. Площадь работ составит около 152 га, протяженность — 5,6 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в связи с продлением Сокольнической линии Московского метрополитена до станции «Саларьево» было предложено приостановить реконструкцию Ленинского проспекта.

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