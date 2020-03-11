Москва, , 10:53 — REGNUM На сегодняшний день вряд ли можно говорить о том, что финансовая система Российской Федерации близка к кризису, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы Аналитического кредитного рейтингового агентства, эксперты которого выяснили, что индекс финансового стресса для России достиг уровня 3,12 пункта.

«У нас нет обязательств перед международными финансовыми организациями. Нам наши партнёры санкциями отрезали возможность кредитования. Соответственно, у нас нет обязательств, которые мы должны исполнять. Облигации федерального займа тоже не выстроены так, как это было с ГКО. Это нормальный финансовый инструмент. Ставки не заоблачны, и в целом финансовая система РФ одна из самых устойчивых, — сказал Гинько. — Именно финансовая, а не экономическая. Бюджет у нас с огромным профицитом. Низкий уровень инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов АКРА, показатель индекса финансового стресса указывает на близость финансовой системы страны к состоянию кризиса.

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