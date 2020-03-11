Москва, 11 марта 2020, 10:53 — REGNUM На сегодняшний день вряд ли можно говорить о том, что финансовая система Российской Федерации близка к кризису, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы Аналитического кредитного рейтингового агентства, эксперты которого выяснили, что индекс финансового стресса для России достиг уровня 3,12 пункта.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов АКРА, показатель индекса финансового стресса указывает на близость финансовой системы страны к состоянию кризиса.
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