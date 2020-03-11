Уфа, , 10:57 — REGNUM Из более 60 млн рублей, которые были начислены ООО «БашРТС» потребителями в Уфе за отопление, около 11 миллионов рублей подлежат перерасчету. Об этом заявила начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на оперативном совещании в мэрии Уфы.

По ее словам, данная информация является официальной, поэтому потребители имеют право знать о том, что суммы были начислены не корректно и будет сделан перерасчет.

По словам заместителя директора по сбыту «БашРТС» — директора филиала «Теплосбыт» Ирины Поповой, в настоящий момент от населения поступает много звонков по поводу проведенной корректировки.

Ирина Попова также отметила, что управляющим компаниям необходимо донести до потребителей информацию о том, что корректировка платы за отопление была разделена на несколько месяцев.

Первый заместитель главы городской администрации Салават Хусаинов поручил каждую неделю отчитываться по каждому дому и по каждой квартире о проведенной разъяснительной работе.

РанееИА REGNUM сообщало, что 10 марта директор «БашРТС» покинул свой пост.

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