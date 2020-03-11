Нур-Султан, 11 марта 2020, 10:50 — REGNUM Ситуацию на финансовом рынке обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Национального банка республики Ерболат Досаев, сообщили 11 марта в пресс-службе администрации президента.
Глава финансового регулятора также рассказал о мерах, которые применяются по обеспечению макроэкономической стабильности в стране.
Напомним, торги на Казахстанской фондовой бирже KASE 10 марта стартовали с резкого повышения курса тенге по отношению к доллару. Утром 11 марта доллар США стоил 394,41 тенге.
Ослабление национальной валюты Казахстана произошло на фоне резкого обрушения мировых цен на нефть.
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