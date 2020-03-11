Новосибирск, , 10:50 — REGNUM На Новосибирском авиаремонтном заводе (НАРЗ) завершена реконструкция производственного корпуса окончательной сборки. Теперь завод готов увеличить объёмы капремонта вертолётов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Кроме прикладных вещей — это и рабочие места, и налоги, — наличие такого предприятия в авиационном городе, в городе авиастроителей, лётчиков — Новосибирске, — конечно, очень важно», — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

После реконструкции цеха НРАЗ может ремонтировать до трех вертолётов Ми-26 или до 48 вертолётов типа Ми-8/17 в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на развитие Новосибирского авиаремонтного завода инвестируют 300 млн рублей.

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