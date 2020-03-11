Киев, , 10:49 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать печальную ситуацию в экономике страны после очередного витка мирового финансового кризиса, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 марта.

В частности, политолог Руслан Бортник отмечает, что из 27 млрд долларов США золото-валютных резервов Украины только 3 млрд долларов есть в «живых деньгах».

«Остальное — в ценных бумагах и чуть-чуть в драгоценных металлах. Из этих 3 млрд Нацбанк 10 марта продал около 300 млн долларов», — отмечает эксперт.

Нацбанк Украины подтвердил, что 10 марта для сглаживания колебаний гривныпроводил масштабные интервенции по продаже валюты. Регулятор отмечает, что на межбанковском валютном рынке спрос существенно превышал предложение.

«Такая ситуация была обусловлена прежде всего психологическими факторами, ведь настроения участников финансовых рынков ухудшились из-за распространения в мире коронавируса и шокового падения цен на нефть в последние дни», — информирует украинский Нацбанк.