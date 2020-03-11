Тбилиси, , 10:46 — REGNUM Правительство Грузии, Национальный банк и руководство коммерческих банков страны на общем собрании пришли к соглашению поддержать туристический сектор, который пострадал от распространения коронавируса COVID-19 в мире. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба грузинского правительства на официальном сайте.

Участники собрания договорились о необходимости смягчить негативные последствия, которые могут возникнуть в секторе туристического бизнеса.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что правительство рассматривает банки одним из своих основных союзников в этом вопросе. Представители банков заявили, что готовы поддержать туристический сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, после сообщений о появлении в Грузии первых заболевших коронавирусом, начался массовый отказ от забронированных в Тбилиси гостиничных номеров на март и апрель. Показатель доходил до 80 — 90% от числа забронированных мест. Ожидается, что турпоток в этом году в Грузию резко сократится.