Москва, , 10:33 — REGNUM Та экономическая ситуация, которая сложилась в настоящее время в РФ, позволяет не опасаться резкой девальвации курса рубля, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), эксперты которого установили близость финансовой системы РФ к состоянию кризиса.

«На мой взгляд, мы все живем пониманием того что было в предыдущие десятилетия, и поэтому можем сделать некоторые неверные выводы, — сказал Гинько. — Если вспомним август 1998 года, когда произошла девальвация рубля, тогда это было связано с тем, что мы всячески пытались держать курс фиксированным. И тратили на это огромные средства. В том числе кредиты МВФ, которые потом были вынуждены годами отдавать. Сегодня ситуация другая. У нас есть плавающий курс доллара и евро. Он растёт».

Поэтому, как пояснил Гинько, рисков, связанных с тем, что РФ будет придерживать курс доллара и евро, а потом он сильно вырастет, нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта.

Читайте ранее в этом сюжете: В России рассчитали индекс финансового стресса