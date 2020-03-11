Москва, 11 марта 2020, 10:33 — REGNUM Та экономическая ситуация, которая сложилась в настоящее время в РФ, позволяет не опасаться резкой девальвации курса рубля, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), эксперты которого установили близость финансовой системы РФ к состоянию кризиса.
Поэтому, как пояснил Гинько, рисков, связанных с тем, что РФ будет придерживать курс доллара и евро, а потом он сильно вырастет, нет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта.
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