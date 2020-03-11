Казань, , 10:53 — REGNUM В столице Татарии могут появиться типовые дома в исторической части города. Об этом предложении в городской мэрии высказалась главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина на заседании рабочей группы. По данным пресс-службы мэрии, проекты типовых домов будут разработаны в рамках концепции «Центр Казани — устойчивое развитие».

Тухватуллина заметила, что заказывать дорогостоящие проекты жилых домов у архитектурных мастерских в состоянии не все граждане. Поэтому ею предложено «ввести блок типовых домов, которые можно было бы использовать в исторической части города» на выбор собственников. Мэр Казани Ильсур Метшин инициативу поддержал, отметив, что жители будут «только благодарны».

По итогам заседания 11 из 12 объектов будут переданы на согласование главе республики Рустаму Минниханову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более востребованы у покупателей Ростовской области в 2019 году, в силу относительной доступности, квартиры типовой планировки.

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