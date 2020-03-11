Нур-Султан, , 10:27 — REGNUM Заседание технического комитета ОПЕК+, ранее намеченное на 18 марта, пройдёт с участием Казахстана. Об этом заявил 11 марта журналистам министр энергетики страны Нурлан Ногаев.

Он отметил, что не знает о возможном переносе заседания на более поздний срок, однако подчеркнул, что казахстанская сторона намерена обязательно принять в нём участие. Являясь членом ОПЕК+, Казахстан хочет знать обо всех принимаемых решениях.

В Нур-Султане выступают за достижение консенсуса по сделке о сокращении добычи нефти. Где есть согласие, там есть возможность определять будущее, пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Ногаев заявил, что Казахстан не намерен наращивать добычу нефти на фоне отсутствия договоренностей по сделке ОПЕК+, планы по добыче остаются прежними. Ожидается, что в 2020 году Казахстан добудет 90 млн тонн нефти.

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