Ярославль, , 10:27 — REGNUM Ярославский фонд капремонта обратился в УФАС с требованием включить ООО «7 Микрон» в реестр недобросовестных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославское УФАС

Фирма входит в группу компаний «Микрон», связанную с бывшим депутатом Ярославской областной думы и муниципалитета Ярославля Павлом Дыбиным. «7 Микрон» в 2018 году стал подрядчиком по капитальному ремонту одного из домов в Ярославле, однако позже договор был расторгнут фондом в одностороннем порядке.

В самом фонде отказались комментировать ситуацию с внесением компании в реестр недобросовестных. Павел Дыбин заявил о том, что в разрыве договора виноват сам фонд.

«Проектом не были предусмотрены некоторые необходимые работы, а завершить всё без них было невозможно. Выполнять их бесплатно мы не стали. Мы готовы к судебным разбирательствам, чувствуем себя уверенно в этом вопросе», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Павел Дыбин.

Аналогичная ситуация ранее сложилась вокруг компании «Реставратор», которую фонд пытался признать недобросовестной, но не смог. Руководство «Реставратора» также говорило о некачественной проектно-сметной документации. Проблема плохих проектов не раз поднималась как самим фондом, так и депутатами Ярославской областной думы.

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