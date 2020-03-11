Ставрополь, , 10:20 — REGNUM Субъекты Северо-Кавказского федерального округа накопили долгов по взносам за капитальный ремонт на сумму свыше 4 млрд рублей. Большая часть задолженности принадлежит Дагестану — 1,4 млрд рублей.

Такими же крупными должниками являются Северная Осетия (1,2 млрд рублей) и Кабардино-Балкария (1,1 млрд рублей), пишет «Интерфакс-Юг».

Уровень оплаты по взносам за капремонт в целом по округу едва достиг 52%. Среди должников есть не только жильцы многоквартирных домов, но и органы государственной власти и местного самоуправления. Их долг превысил 35 млн рублей, отметил начальник управления Генпрокуратуры РФ в СКФО Михаил Александров.

Как сообщало ИА REGNUM, серьезные проблемы со взносами на капитальный ремонт на Северном Кавказе отмечаются уже не первый год. Так, в 2018 годе пять республик округа накопили долга на сумму 2,881 млрд рублей. Как и теперь, два года назад самыми крупными должниками назывались Дагестан, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.

Читайте также: Генпрокуратура жестко отреагировала на долги за капремонт на Кавказе