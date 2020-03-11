Сеул, , 10:16 — REGNUM В феврале 2020 года численность занятого населения в Южной Корее увеличилась на 492 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, на конец января текущего года в стране на рабочих местах трудятся 26 838 000 человек.

Известно, что число людей, занятых в сфере здравоохранения и социального обеспечения увеличилось на 200 тыс. человек, а в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства и транспорта — на 80 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности — на 34 тыс. человек.

С другой стороны, число занятых в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 100 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 100 тыс. человек.

Уровень занятости лиц от 15 и старше составил 60%, а уровень безработицы — 4,1%, что на 0,6% ниже, чем в феврале прошлого года.