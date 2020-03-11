Сеул, , 09:59 — REGNUM В 2019 году южнокорейская компания Samsung Electronics стала лидером на рынке смартфонов Южной Америке. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей исследовательской компании Counterpoint Research.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году доля рынка южнокорейской компании составила 38%. На втором месте расположилась компания Motorola с показателем 15,5%, на третьем — Huawei (12,9%), на четвертом — LG Electronics (4,4%), на пятом — Apple (3,6%).

По сравнению с 2018 года доля рынка Samsung Electronics выросла на 1,4%, Motorola — на 2,7%, Huawei — на 1,3%. Однако доля рынка LG Electronics, напротив, сократилась на 1,9%, а Apple — на 0,7%.

Тем не менее, в компании отметили, что продукция южнокорейской компании LG вошла в пятерку самых продеваемых устройств в Аргентине и Бразилии.