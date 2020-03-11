Оренбург, , 09:32 — REGNUM В Оренбурге администрация Северного округа объявила на оказание услуг по борьбе с личинками комаров и по акарицидной обработке территорий. Информация о торгах опубликована на сайте zakupki.gov.ru.

На борьбу с комарами чиновники готовы выделить 100 тыс. рублей, а начальная (максимальная) цена лота, где речь идет о противоклещевой обработке площадок округа, составляет 99 999,90 рублей.

От комаров исполнитель контракта должен обработать территорию общей площадью 476 190,48 квадратных метров. Обработка будет осуществляться в несколько этапов до 15 июля 2020 года.

Противоклещевую обработку подрядчик обязан провести на территории общей площадью 222 222 квадратных метра. Мероприятия пройдут в два этапа: с 1 по 20 апреля и с 15 августа по 15 сентября.

Согласно условиям техзадания, через пять-семь дней (в зависимости от погодных условий) после проведения акарицидной обработки исполнитель проверяет эффективность ее проведения. При обнаружении клещей после проведенной акарицидной обработки, проводится повторная обработка за счет средств подрядчика.