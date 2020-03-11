Кызыл, , 09:28 — REGNUM В Туве в 2019 году производство мукомольной продукции выросло в 2,9 раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики, добавив, что в результате объём производства пищевых продуктов в целом вырос на 1,5%.

«Увеличению мукомольной и крупяной продукции способствовало увеличение производства зерна в 1,8 раза, и прежде всего пшеницы», — отметили в правительстве.

Отмечается рост урожайности яровых культур, чему способствовала благоприятная погода. Посевная площадь в хозяйствах Тувы была увеличена почти на треть — с 38,2 тыс. гектаров в 2018-м до 49,2 тыс. в прошлом году. Также значительно выросла средняя урожайность зерновых культур: с 13,5 центнера с гектара до 19,4.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всё это позволило собрать в 2019 году более 33 тыс. тонн зерна, что более чем в два раза больше результатов 2018 года. Картофеля собрали на 3% больше, овощей — на 18,6%.

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