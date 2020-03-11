Иркутск, , 09:26 — REGNUM Ликвидировать кадровый дефицит в медицинской сфере Иркутской области призваны, в том числе, и полученные регионом межбюджетные трансферты в сумме 386,1 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт региона со ссылкой на министерство здравоохранения Приангарья.

Отмечается при этом, что деньги выделены распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2020 года и будут потрачены для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по словам генерального директора научно-практического центра"Госучёт» (НПЦ «Госучёт») Романа Ерженина, ранее выяснилось, что далеко не все иркутские медики 2018 году получали положенные по указу президента Владимира Путина 200% от средней зарплаты в регионе.

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