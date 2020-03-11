Вашингтон, , 09:17 — REGNUM В США рассматривают возможность временно продлить крайний срок уплаты налогов в рамках программы смягчения последствий распространения коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации президента.

Отмечается, что физлица и организации должны выплатить налоги за предыдущий год к 15 апреля, за нарушение налогоплательщикам грозят штрафы.

В администрации президента США предложили временно отменить наказание за просрочку в уплате налогов.

По данным телеканала CNN, Число зараженных коронавирусом нового типа в США достигло 975 человек, 31 человек. Из них 24 человека умерли в штате Вашингтон, трое — в Калифорнии, два — во Флориде, остальные — в Южной Дакоте и Нью-Джерси.

В штате Массачусетс объявлен режим ЧС в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Также режим ЧС был введен в штатах Колорадо и Северная Каролина.

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